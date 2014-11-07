Сильный туман в столице парализовал работу аэропорта «Киев»

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы из Бергамо, Катовице, Москвы, Ужгорода, Запорожья, Одессы. У рейса "Визз Эйр Украина", который должен был прибыть в 00:45 из Ларнаки, изменен маршрут. Также изменен маршрут рейса авиакомпании "Трансаэро" (РФ), который должен был прибыть в 09:00 из Домодедово.

В свою очередь, на вылет изменены маршруты рейсов "Визз Эйр Украина" в Бергамо и Москву, а также маршрут рейса "Трансаэро" в Домодедово.

Рейсы со статусом "изменен маршрут" обслуживались в крупнейшем в Украине международном аэропорту "Борисполь", технические возможности которого позволяют в полном объеме обеспечивать бесперебойную отправку и принятие всех типов воздушных судов, в частности в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, аэропорт «Борисполь» в пятницу, 7 ноября, сообщил о работе в штатном режиме, несмотря на туман, однако зафиксировал задержки на прилет и вылет нескольких авиакомпаний. Кроме того, аэропорт обслужил три дополнительных рейса из аэропорта "Киев", поскольку последний не смог их принять.

Читайте такжеВторая волна "бабьего лета" завтра принесет в Украину +19 градусов и южный ветер

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2013 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2012 годом на 113,3% - до 1,838 млн человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.

Киевсовет в феврале 2011 года повторно передал компании "Мастер-Авиа" имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") в аренду на 49 лет.

По данным СМИ, компания "Мастер-Авиа", которая проводит полное наземное обслуживание рейсов, вылетающих и прибывающих в аэропорт «Киев» (Жуляны), за счет частного инвестора вложила в аэропорт до 500 млн грн. В интервью газете «Коммерсант» в 2013 году, народный депутат от партии регионов Василий Хмельницкий заявил о 50-процентной доле владения в "Мастер-Авиа". Ранее в 2011 году о своей причастности к "Жулянам" заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Юрий Иванющенко, но в самой компании эту информацию опровергли.