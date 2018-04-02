Кличко: продолжается замена старых въездных знаков в Киев на новые, с символами столицы

Мэр подчеркнул, что один из символов Киева - княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

В Киеве продолжается замена старых въездных знаков в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность нашей столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Он напомнил, что в прошлом году установили новый знак на Бориспольском шоссе, которой ведет из аэропорта «Борисполь» в столицу.«Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы «Киев» и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила», - сказал Виталий Кличко.

Он заметил, что на въезде до разных городов мира расположены символы этих населенных пунктов. В частности, в Берлине - Медведь, в Бремене - большая скульптура Бременских музыкантов. В то же время, добавил Виталий Кличко, когда заезжаешь в Киев, видишь только небольшие таблички с надписью названия города. «Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города», - сказал Киевский городской голова.

Мэр подчеркнул, что один из символов Киева - княгиня Ольга. Ее силуэт, высотой 18 метров, будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы. «Въездные знаки - это одна из визитных карточек нашего города для тех, кто приезжает автотранспортом до Киева», - добавил Кличко.