Ключевой темой нынешнего Инвестиционного форума города Киева станут инновации
Осенью в столице проведут Инвестиционный форум с целью привлечения инвестиций в экономику города Киева и налаживания сотрудничества с зарубежными странами.
Планируется, что ключевой темой Форума станут инновации. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской председатель. Об этом сообщается на сайте КГГА.
Согласно распоряжению, Форум будет проведен в сентябре-ноябре 2018 года, а организационное обеспечение возложено на Департамент экономики и инвестиций КГГА.
Проведение Форума будет содействовать городским властям и предпринимателям Киева в поиске и привлеченные частных отечественных и иностранных инвестиций для создания на территории города новых современных производств, строительство объектов, которые будут способствовать дальнейшему социально - экономическому развитию столицы.
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Расходы, связанные с подготовкой и проведением Форума будут профинансированы за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Киева на 2018 год.
Форматом наполнения программы КИФ-2018 предусмотрено проведение специализированных воркшопов для инвесторов, ярмарки инкубаторов и акселераторов, презентаций проектов.
Проведение Инвестиционного форума города Киева обеспечит формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в город Киев, укрепления инвестиционного потенциала города и созданию привлекательного инвестиционного климата столицы.
Форум, который будет проходить в Киеве уже третий год подряд, стал одним из крупнейших инвестиционных мероприятий страны. В 2017 году на нем встретились более 600 участников из 20 стран мира и было представлено более 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд грн.