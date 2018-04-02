В Киеве начали готовить фонтаны к летнему сезону (фото)

17:38, 02 апреля 2018
Киев
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Киевские фонтаны начали готовить к летнему сезону / фото kyivvodfond.com.ua

Об этом сообщается на сайте СВКП "Киевводфонд".

“Постепенно готовимся к новому сезону! Поверьте, в этом году он будет не менее ярким”, – пообещала директор предприятия Светлана Козловская.

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Сообщается, что сейчас идет процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "Малых" на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования. Коммунальщики планируют на всех фонтанах провести подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установить внешнее оборудование и тому подобное.

Сейчас идет процесс расконсервации фонтана &quot;Большой&quot; и шести &quot;Малых&quot; на Майдане Независимости / фото kyivvodfond.com.ua

На свето-музыкальных фонтанах будет обновлен и увеличен музыкальный репертуар, поэтому вскоре все жители и гости столицы услышат любимые хиты как в самом сердце столицы, так и на набережной в акватории Русановского канала.

Столичные фонтаны начнут свою работу с 1 мая, а завершится сезон 30 сентября. Свето-музыкальные представления будут проходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00

Коммунальщики планируют на всех фонтанах провести подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установить внешнее оборудование / фото kyivvodfond.com.ua
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Теги: #Киев#фонтан#фонтан в Киеве