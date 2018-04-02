Кличко предложил Раде поднять штрафы за уничтожение памятников архитектуры - Белоцерковец

Цель законопроекта - увеличить ответственность тех, кто в девяностые и двухтысячные годы выкупил у города или государства здания, являющиеся памятниками архитектуры, и сейчас содержит их в ужасном состоянии.

Поданный в Верховную Раду по инициативе мэра Киева Виталия Кличко законопроект №8202 позволит ужесточить ответственность балансодержателей памятников архитектуры. Об этом в социальной сети Facebook сообщил народный депутат и советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

«На основании инициативы мэра и обращения Киевсовета к парламенту о необходимости изменения законодательства в сфере защиты памятников архитектуры и культурного наследия, вместе с Николаем Княжицким и Игорем Луценко (народные депутаты, - ред.) зарегистрировали законопроект №8202», - написал Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, цель законопроекта - увеличить ответственность тех, кто в девяностые и двухтысячные годы выкупил у города или государства здания, являющиеся памятниками архитектуры, и сейчас содержит их в ужасном состоянии.

«Чаще всего такие владельцы преследуют одну цель – ликвидацию зданий после снятия статуса памятника архитектуры. Мотивация у них, как правило, одна – отсутствие возможности реставрации. Обычно к такому результату приходят из-за отказа владельцев вкладывать деньги в содержание подобных объектов. Почему они это делают? Считают, что прибыльность таких зданий гораздо ниже, чем потенциальное строительство новых, с большей этажностью и коммерческими площадями. То есть они не понимают, что приобрели не обычный объект, а здание, которое является частью культурного наследия города», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в законопроекте есть ряд инструментов, которые позволят увеличить ответственность владельцев таких зданий.

«Законопроект №8202 дает возможность: выкупать здания при нарушении правил эксплуатации объектов культурного наследия (предусмотрена процедура принудительного выкупа), выписывать штраф за халатное отношение и доведение объектов культурного наследия до состояния разрушения, увеличить уголовную ответственность за нанесение вреда или уничтожение здания с 3 до 6 лет ограничения свободы», – пояснил Дмитрий Белоцерковец, отметив, что законопроектом фактически подразумевается предоставление органам местной власти дополнительных рычагов влияния в этой сфере.