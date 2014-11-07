В Киеве готовятся отметить годовщину начала Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук на брифинге.

«21 ноября вечером у нас будет мероприятие, посвященное началу тех событий, которые произошли на Майдане - трагических, героических. Очевидно, будут какие-то флеш-мобы, связанные с лампадками, с фотовыставкой в части Майдана. И на ступеньках Европейской площади будет проведен академию чествования «Песни свободы». Будут все участники тех событий, которые были на Майдане, и которые были в зоне АТО. То есть будет соответствующая программа - не развлекательного характера», - подчеркнул Нищук.

По его словам, продолжатся мероприятия также 23 ноября, поскольку 22 ноября - в третью субботу ноября - День памяти жертв Голодомора. «Соответственно 22 числа будут все мероприятия, связанные с Голодомором, в частности, свечи памяти, и другие, которые сейчас разрабатываются нашим министерством совместно с Институтом национальной памяти», - пояснил министр.

Он сообщил, что 23 ноября планируется в столице проведение международного пробега.

«У нас есть договоренности с нашими польскими побратимами, с прибалтийскими. Они хотят осуществить пробег поддержки, солидарности с нами, пробег мира от Варшавы «Бег к Майдану». Мы еще будем обсуждать с ними, будет ли финиш 21-го вечером или 23-го», - отметил Нищук.

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Также в Украинском доме предусмотрено организовать тематическую выставку, посвященную Майдану. В частности, там запланированы показы фильмов, в том числе ленты «Вавилон-13», литературные чтения, на которые хотят пригласить Сергея Жадана, Оксану Забужко, Юрия Андруховича, братьев Капрановых и других отечественных писателей и поэтов. Также будут инсталляции из артефактов Майдана, фотовыставка.

«Вообще планируется целый ряд мероприятий. Также и в музее Гончара наш отдел, который занимается музеефикацией Майдана, начнет выставку собранных вещей, которые уцелели...», - сказал министр. К этому он добавил, что вариант размещения Музея Майдана, процесс создания которого продолжается, пока рассматривается в Украинском доме. «Окончательно это будет решено совместно с общественностью и специалистами», - добавил он.