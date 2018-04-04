Обновленная "Зеленка": киевские архитекторы представили проект реконструкции легендарного Зеленого театра (фото)

Из обновленного Зеленого театра планируют создать новый киевский арт-объект.

Группа киевских архитекторов создала проект реконструкции знаменитого столичного Зеленого театра.

Проект представлен на сайте архитектурной мастерской Paintit. Авторы проекта заявляют, что основной целью реконструкции является восстановление стен бывшей крепости XIX века и создание уникального «якорного» объекта для Киева.

Реконструкция включает в себя восстановление казематных стен и использование зданий под галерею современного искусства. Также предлагается создать новый уникальный объект с панорамой на Днепр.

Справка УНИАН. Зеленый театр (в народе просто "зеленка") был построен в 1949 году на месте старой военной постройки ХІХ века Новой печерской крепости. Во времена Советского союза здесь проходили концерты и показы фильмов. Однако с появлением в Киеве Гидропарка и Октябрьского дворца Зеленый театр потерял свою популярность. В 90-х здесь произошел пожар, после чего здание оставалась в заброшенном состоянии.

В 2011 году на месте Зеленого театра создали летний ночной клуб. В 2014 году клуб закрыли по распоряжению прокуратуры из-за невыполнения арендатором условий аренды.

Как сообщал УНИАН, в этом году планируют начать реконструкцию столичного стадиона «Старт», который в 2017 году вернули из частной собственности в собственность общины города. Стадион известен историей про так называемый "матч смерти" - игра между киевскими и немецкими футболистами в период Второй мировой войны в 1942 году.