Обновленная "Зеленка": киевские архитекторы представили проект реконструкции легендарного Зеленого театра (фото)

16:23, 04 апреля 2018
Киев
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Киевские архитекторы создали проект реконструкции Зеленого театра / paintit.com.ua

Проект представлен на сайте архитектурной мастерской Paintit. Авторы проекта заявляют, что основной целью реконструкции является восстановление стен бывшей крепости XIX века и создание уникального «якорного» объекта для Киева.

Реконструкция включает в себя восстановление казематных стен и использование зданий под галерею современного искусства. Также предлагается создать новый уникальный объект с панорамой на Днепр.

Справка УНИАН. Зеленый театр (в народе просто "зеленка") был построен в 1949 году на месте старой военной постройки ХІХ века Новой печерской крепости. Во времена Советского союза здесь проходили концерты и показы фильмов. Однако с появлением в Киеве Гидропарка и Октябрьского дворца Зеленый театр потерял свою популярность. В 90-х здесь произошел пожар, после чего здание оставалась в заброшенном состоянии.

В 2011 году на месте Зеленого театра создали летний ночной клуб. В 2014 году клуб закрыли по распоряжению прокуратуры из-за невыполнения арендатором условий аренды.

Как сообщал УНИАН, в этом году планируют начать реконструкцию столичного стадиона «Старт», который в 2017 году вернули из частной собственности в собственность общины города. Стадион известен историей про так называемый "матч смерти" - игра между киевскими и немецкими футболистами в период Второй мировой войны в 1942 году.

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