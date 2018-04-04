В КГГА объяснили причины демонтажа МАФов на Андреевском спуске в центре Киева

Демонтажу предшествовали инспекторские проверки, которые засвидетельствовали отсутствие у владельцев указанных временных сооружений разрешительных документов на их установку.

4 апреля Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» начало в столице демонтаж ряда незаконных временных сооружений (ВС) на пересечении улиц Десятинной и Владимирской.

Демонтажу предшествовали инспекторские проверки, которые засвидетельствовали отсутствие у владельцев указанных ВС разрешительных документов на их установку. Последний раз предписания с требованием местной власти или предоставить разрешительные документы, или убрать ВС самостоятельно были вручены арендаторам и владельцам ларьков и палаток 30 марта.

Чтобы не уничтожать сувенирные лавки, два месяца назад столичная власть, как компромиссное решение, предложила предпринимателям перенести «сувенирный городок» на отремонтированную рядом Аллею художников и заключить с балансодержателем аллеи сделку, которая позволила бы предпринимателям вести торговлю на указанной территории.

«Перенос «сувенирного городка» на расположенную в 60 метрах Аллею художников является лучшей альтернативой полному демонтажу временных сооружений, так и большому скоплению палаток и торговых рядов, которое, по сути, изуродовало архитектурный и эстетический вид исторической участка на перекрестке улиц Десятинной и Владимирской», – заявил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий.

Во время недавнего митинга в холле КГГА предприниматели с Андреевского спуска высказались против переноса ВС. Так, размещая по адресу: ул. Владимирская, 2-4 ряд временных сооружений по продаже сувенирной продукции, владельцы ВС (входят в Ассоциацию «Украинский вернисаж» и в ОО «Ассоциация артгалерей Украины») руководствовались распоряжением КГГА № 816 от 30 мая 2013 года «Об организации постоянно действующей выставки-ярмарки в парке «Владимирская горка» и на ул. Владимирской, 1-14».

В пункте 1 приведенного выше распоряжения № 816 указано, что КГГА дает поручения Шевченковской РГА организовать в парке «Владимирская горка» и на ул. Владимирской, 1-14проведенне постоянно действующей выставки-ярмарки изобразительного, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.

«Срок выданного организатором ярмарки – Шевченковской РГА – соответствующего действующего распоряжения истек. Новое распоряжение Шевченковская РГА не выдавала. Кроме того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА не утвердил, как того требовал пункт 2 распоряжения КГГА № 816 от 30 мая 2013 года, схему расположения торговых мест по продаже произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции. Отсутствие действующего распоряжение Шевченковской РГА о проведении ярмарки и отсутствие схемы размещения торговых мест стали основанием для принятия городской комиссией по размещению временных сооружений решения о переносе ряда незаконных ВС на пересечении улиц Десятинной и Владимирской на Аллею художников или (в случае отказа владельцев ТС) их демонтаже», – прокомментировал Тарас Панчий.

По словам Тараса Панчия, у владельцев ВС на Андреевском спуске было достаточно времени, чтобы цивилизованно решить проблему, а именно: заключить новые соглашения с балансодержателем отремонтированной Аллеи художников, переехать на нее и таким образом избежать конфликтной ситуации, которая пришлась на начало апреля.