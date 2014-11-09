С сегодняшнего дня льготники обязаны ездить в столичном метро с "Карточкой киевлянина"
С сегодняшнего дня изменяется порядок прохода в метрополитен пяти льготных категорий граждан.
9 ноября 2014 года бесплатный проезд в метрополитене 5 льготным категориям киевлян предоставляется исключительно на основании "Карточки киевлянина".
Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.
К категориям льготников, которые теперь должны пользоваться "Карточкой киевлянина" для бесплатного проезда в метро, вошли:
- инвалиды, которые согласно решению Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;
- пенсионеры, которые согласно решению Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;
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- лица, которые не имеют права на пенсию, и в соответствии с решением Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;
- один из родителей многодетной семьи, который согласно решению Киевсовета отнесен к населению г. Киева и не имеет права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;
- неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, и в соответствии с решением Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене.
Отмечается, что представители других льготных категорий, которым предусмотрен бесплатный проезд в метрополитене, как и раньше, при проходе должны предъявлять соответствующее удостоверение.