С сегодняшнего дня льготники обязаны ездить в столичном метро с "Карточкой киевлянина"

9 ноября 2014 года бесплатный проезд в метрополитене 5 льготным категориям киевлян предоставляется исключительно на основании "Карточки киевлянина".

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

К категориям льготников, которые теперь должны пользоваться "Карточкой киевлянина" для бесплатного проезда в метро, вошли:

- инвалиды, которые согласно решению Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;

- пенсионеры, которые согласно решению Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;

Читайте также"Карточкой киевлянина" смогут пользоваться незарегистрированные жители столицы

- лица, которые не имеют права на пенсию, и в соответствии с решением Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;

- один из родителей многодетной семьи, который согласно решению Киевсовета отнесен к населению г. Киева и не имеет права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене;

- неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, и в соответствии с решением Киевсовета отнесены к населению г. Киева и не имеют права в соответствии с действующим законодательством на льготный проезд в метрополитене.

Отмечается, что представители других льготных категорий, которым предусмотрен бесплатный проезд в метрополитене, как и раньше, при проходе должны предъявлять соответствующее удостоверение.