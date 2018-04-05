Передача столичных теплосетей коммунальному предприятию содержит коррупционные риски - эксперт

Эксперт отметил, что сегодня городская власть не предприняла никаких конкретных действий для вовлечением в переговорный процесс зарубежных инвесторов, о которых так много рассказывал мэр Кличко.

Передачи энергетических активов столицы на баланс КП "Киевтеплоэнерго" имеет коррупционные риски. А государственные и коммунальные предприятия традиционно являются зоной повышенной коррупционной опасности, особенно когда речь идет об освоении 7,4 млрд грн в течение года.

Об этом изданию Экономическая правда заявил Евгений Калинин, эксперт комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По словам эксперта, столичная власть неоднократно заявляла, что планирует привлечь к управлению тепловым блоком Киева зарубежного инвестора. Впрочем, пошла путем создания коммунальной управляющей компании, которая не имеет необходимых компетенций.

«КП "Киевтеплоэнерго" - это новообразованная структура не имеет ни лицензии на соответствующий вид хозяйственной деятельности, ни опыта обслуживания подобного имущественного комплекса, ни соответствующей инфраструктуры. ...Возникает острый вопрос – действительно ли коммунальная собственность города, которая ранее была в пользовании Киевэнерго, а сейчас поступит к коммунального предприятия, будет передана эффективному (желательно зарубежном) инвестору в управление на условиях открытого конкурса? Или речь идет о передаче коммунального имущества от одних олигархов к другим – серых кардиналов городской власти, для которых теплосети могут стать новой финансовой кормушкой?», - отмечает он.

Учитывая перспективу привлечения иностранного инвестора на прозрачном конкурсе особую опасность представляет вероятные судебные тяжбы с бывшим арендатором теплосетей, что потребует компенсации своих инвестиций.

«Крайне важным будет конструктивная позиция городской власти, поскольку судебная тяжба сделает и без того малопривлекательный столичный актив еще более токсичным. Хотя нельзя исключать и тот вариант, что судебный конфликт будет спровоцирован намеренно, чтобы надолго зафиксировать коммунальный статус теплового хозяйства. Тогда у чиновников возникнет нерушимый аргумент, почему город не может проводить инвестиционный конкурс», - пишет он.

Подытоживая, эксперт отметил, что сегодня городская власть не предприняла никаких конкретных действий для вовлечения в переговорный процесс зарубежных инвесторов, о которых так много рассказывал мэр Кличко.

Напомним, 26 апреля заканчивается договор аренды Киевэнерго. Пока конкретного решения о будущем теплового блока не принято. Комиссия Киевсовета с третьей попытки согласовала проект решения об увеличении размера уставного фонда КП «Киевтеплоэнерго». Выделенная в уставный фонд сумма из бюджета города составила 1,2 миллиарда гривен вместо первоначально запланированных 7,4.

Эксперты предполагают, что КП является коррупционной схемой. Так, по словам бывшего министра ЖКХ Алексея Кучеренко, изменение модели управления тепловыми сетями приведет к росту тарифов для киевлян и создание "черной дыры", в которую можно списывать деньги бесконечно. Зато, киевлян ожидает новый этап повышения тарифов.