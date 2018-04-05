В Киеве открыли обновленную Центральную библиотеку Шевченко для детей

Во время реконструкции детской библиотеки, что на ул. Победы, 25-А, заменили фасадные стеклопакеты, перестроили входную группу, обновили интерьер. Новые помещения адаптированы для людей с особыми потребностями.

В столице презентовали очередной этап преобразования старых библиотек на современное библиотечное пространство. Сегодня состоялось официальное открытие обновленного и осовремененного пространства Центральной библиотеки им. Т. Г. Шевченко для детей.

По словам первого заместителя директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка, столичные библиотеки готовы к качественным изменениям, поэтому адаптация их пространства под запросы и потребности современных пользователей – на времени.

«Превращение библиотек в современное публичное пространство должно быть выражено и в планировании пространства, и в изменении контента и принципов формирования программ. Нужно не просто организовать доступ к книге, а расширить средства получения знаний и информации благодаря новым подходам и современным технологиям. Библиотеки прошли длительный путь от места где хранятся книги, до открытых многофункциональных пространств с широким спектром услуг, и эти изменения должны продолжаться», – подчеркнул Сергей Анжияк.

Он также отметил, что в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей в течение 2016-2018 годов были проведены ремонтные работы, направленные на создание нового типа социокультурного пространства, что позволит изменить модель отношений «библиотека – посетитель» в пользу потребителя.

Во время реконструкции детской библиотеки, что на ул. Победы, 25-А, заменили фасадные стеклопакеты, перестроили входную группу, обновили интерьер. Новые помещения адаптированы для людей с особыми потребностями. Также приобретено новое оборудование, что позволило открыть многофункциональный, мультимедийный зал, внедрить автоматизированную книговыдачу и учет. В целом на указанные работы из городского бюджета в течение трех лет выделено около 5 млн грн. На 2018 год в библиотеке запланировано замену мебели, завершение интерьерных работ и запуск обновленного сайта.

«Цель городской власти – вкладывать средства в создание таких библиотечных центров, библиохабов, поскольку это, прежде всего, инвестиция в интеллектуальное будущее детей», – подчеркнул Сергей Анжияк.

В рамках официального открытия состоялась экскурсия по библиотеке, презентация проектов и новых направлений работы, встречи с писателями и издателями, презентации книжных новинок и т. п