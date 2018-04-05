Кличко: для удачного внедрения децентрализации необходимы бюджетная и налоговая реформы

По словам Кличко, результаты выполнения местных бюджетов за 2017 год свидетельствуют о том, что есть положительные тенденции роста поступлений в местные бюджеты.

Для удачного внедрения реформы децентрализации необходимы бюджетная и налоговая реформы.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в Виннице во время расширенного правительственного совещания, посвященного вопросам децентрализации и стратегического развития регионов, сообщает пресс-служба столичного головы.

По словам Кличко, результаты выполнения местных бюджетов за 2017 год свидетельствуют о том, что есть положительные тенденции роста поступлений в местные бюджеты. Но, если сравнивать прошлогодние с 2016-м годом, то темпы поступлений снизились с почти 50% до 30%.

«Это может свидетельствовать о том, что потенциал роста за счет дополнительных источников постепенно снижается. А также о необходимости перехода к развитию общинами собственной налоговой базы, что будет стимулировать экономическое развитие на местах, - отметил Виталий Кличко. - Проблемы, существующие в сфере местного экономического развития, требуюют неотложного решения», - подчеркнул председатель АГУ.

Так, он раскритиковал зарегистрированный в парламенте законопроект, направленный на отмену долевого участия. И отметил, что это лишит местные бюджеты инвестиционного ресурса в размере 1,7 миллиарда гривень. Как следствие, ограничит возможности строительства новых садиков, школ и амбулаторий за счет местных бюджетов.

Виталий Кличко обратил внимание на проблемы в реализации реформы децентрализации. «Реальная децентрализация - это устойчивое развитие общин. Когда государство, передавая местному самоуправлению отдельные полномочия органов исполнительной власти, обеспечивает финансирование этих полномочий в полном объеме. Но в последнее время мы видим другое», - подчеркнул председатель АГУ.

В частности, он обратил внимание на проблемы в разграничении сфер ответственности государства и местного самоуправления по содержанию учреждений образования и здравоохранения. В прошлом году на финансирование из местных бюджетов передали содержание школ, кроме расходов на оплату труда педагогов, которые осуществляются за счет образовательной субвенции. Также на плечи местных общин перевели оплату коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных учреждениями здравоохранения. При том, что другие расходы на содержание этих учреждений осуществляются за счет медицинской субвенции. «Но, средств и медицинской и образовательной субвенций, несмотря на их увеличение, не хватает. К тому же, большая часть денег не доходят на места, остаются в области», - отметил Кличко.

Он обратил внимание на дефицит образовательной субвенции, который присутствует во всех городах-областных центрах. Например, в Житомире он составляет 85 млн. грн., в Луцке - 51 млн. грн., в Днепре - 63 млн. грн. По словам Кличко, все эти данные АГУ передаст правительству вместе с предложениями по решению этого вопроса.

Также, отметил Кличко, серьезная проблема сегодня и с функционированием заведений профтехобразования, которые с 2016-го года тоже финансируются из местных бюджетов. Впрочем, управлять имуществом и влиять на качество образовательного процесса города не могут, ведь эти полномочия почему-то передано области. «Мы настаиваем на передаче учреждений профтехобразования к коммунальной собственности городов. Или же передайте и финансирование этих учреждений в область. Нельзя задерживать решение этого вопроса», - сказал Виталий Кличко.

В целом, как отметил мэр Киева, большую часть своих ресурсов органы местного самоуправления были вынуждены направить на финансирование полномочий, переданных им государством без финансового обеспечения.

Он напомнил, что в 2017-м году местным общинам пришлось дотировать предприятия, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере. «На конец года на эти нужды в Госбюджете не хватало около 8 миллиардов гривен. Речь шла даже о передаче с 1 января 2018-го года финансирование льгот населению на оплату коммунальных услуг на уровень местных бюджетов. Дополнительная нагрузка на местные бюджеты составило бы свыше 7 миллиардов гривен! - отметил Кличко. - И хорошо, что благодаря вмешательству премьера, президента, здравый смысл победил, и этот вопрос удалось урегулировать», - сказал председатель АГУ.

Кличко также призвал правительство проводить консультации с органами местной власти перед тем, как принимать решения, касающиеся децентрализации. Как пример он привел ситуацию с монетизацией льготного проезда. Когда оплату льгот, предоставленных законами Украины, переложили на местные бюджеты. А государство в этом случае не финансирует принятые ею решения - ни государственные программы, ни через субвенции.