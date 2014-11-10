КГГА обещает создать полосу для общественного транспорта между Троещиной и Петровкой

С целью улучшения транспортного обслуживания жилого массива «Троещина», повышения эффективности работы наземного пассажирского транспорта общего пользования по поручению первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Игоря Никонова коммунальное предприятие «Киевпасстранс» начало работы по введению обособленной полосы для движения общественного транспорта на проспектах Московском и Генерала Ватутина на участке от перекрестка с улицей Лайоша Гавро до Керченской площади.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сейчас проходит первый этап реализации проекта – нанесение дорожной разметки и установление соответствующих дорожных знаков. Разметка уже нанесена на участке от улицы Лайоша Гавро до Московского моста.

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Вторым этапом будет внесение комплексных изменений в схему организации дорожного движения в районе транспортной развязки проспект Московский – проспект Оболонский, что предусматривает разработку проектно-сметной документации.

«Троещина – это один из наиболее густонаселенных районов Киева, поєтому для нас важно организовать перевозку пассажиров из этого микрорайона на правый берег утром и назад вечером максимально быстро и комфортно. Один из вариантов сейчас доступного решения проблемы – это организация выделенной полосы с Троещины до Петровки, что мы делаем. По нашим подсчетам, когда общественный транспорт будет использовать выделенную полосу, время пассажиров в дороге сократится на 15-20%», – сказал генеральный директор «Киевпасстранс» Сергей Майзель.