В Киеве без тепла остаются 15 домов, а без горячей воды – 35

В результате повреждений на тепловых сетях, состоящих на балансе «Киевэнерго», по состоянию на утро 10 ноября временно без отопления (ЦО) остаются 15 потребителей (домов, учреждений и ведомств), без горячего водоснабжения (ГВС) — 35 потребителей.

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Ликвидацией повреждений занимаются аварийно-ремонтные бригады «Киевэнерго». Как отмечается в сообщении, «компания ликвидирует повреждения в отопительный период на сетях отопления не более чем за сутки, а на сетях горячего водоснабжения - не более трех суток».

В период с 7 ноября до утра 10 ноября в результате устранения 144 повреждений подключены 644 потребителя, говорится в сообщении.