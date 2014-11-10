Еще на трех станциях столичного метро прекращается продажа жетонов в кассах

Об этом сообщает сайт столичного метрополитена.

Жетоны будут реализовываться исключительно через автоматы, которые расположены в вестибюле станции.

В кассе пассажиры смогут приобрести бесконтактные карты и пополнить их ресурс. Метрополитен призывает экономить свое время и пользоваться бесконтактными карточками.

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Метрополитен предупреждает, что размен средств в кассах не проводится, и поэтому просит заранее готовить необходимые купюры для оплаты проезда.

Напомним, что в таком режиме с 3 октября работает станция «Почтовая площадь», а на станциях «Демеевская» и «Голосеевская» автоматы по продаже жетонов, реализации и пополнения бесконтактных карточек полностью заменили кассы.