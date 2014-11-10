Еще на трех станциях столичного метро прекращается продажа жетонов в кассах
В рамках внедрения проекта по автоматизированному продажи средств оплаты проезда, с 10 ноября 2014 года на станциях «Кловская», «Театральная» и в одном из вестибюлей станции «Героев Днепра» приостанавливается продажа жетонов через кассу.
Об этом сообщает сайт столичного метрополитена.
Жетоны будут реализовываться исключительно через автоматы, которые расположены в вестибюле станции.
В кассе пассажиры смогут приобрести бесконтактные карты и пополнить их ресурс. Метрополитен призывает экономить свое время и пользоваться бесконтактными карточками.
Читайте такжеВ столичном метро появятся новые карты со схемой скоростных трамваев
Метрополитен предупреждает, что размен средств в кассах не проводится, и поэтому просит заранее готовить необходимые купюры для оплаты проезда.
Напомним, что в таком режиме с 3 октября работает станция «Почтовая площадь», а на станциях «Демеевская» и «Голосеевская» автоматы по продаже жетонов, реализации и пополнения бесконтактных карточек полностью заменили кассы.