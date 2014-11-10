Прокурор Киева заявил, что необходимо остановить "махновщину" на улицах столицы

Прокурор Киева Сергей Юлдашев обещает должным образом реагировать на совершение преступлений представителями военных группировок.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте прокуратуры города Киева.

По словам Юлдашева, он "вынужден сказать одну непопулярную вещь". "Давайте посмотрим правде в глаза: есть герои и патриоты, а есть тыловые мародеры в камуфляже, которые ходят по городу, вооруженные до зубов. Возможно, общество не готово это слышать. Но эта проблема существует независимо от этого. Любой человек, прибывающий из зоны АТО в город с оружием, является для меня преступником. Особенно, когда такие люди объединяются и создают группы", - отметил он.

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Прокурор заметил, что "не может и не будет наблюдать без надлежащей реакции за рядом преступлений, которые совершают в Киеве представители разных батальонов".

"Хотел бы привести несколько цифр. Всего с начала года зарегистрировано почти 557 уголовных производств, связанных с незаконным обращением огнестрельного и холодного оружия. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году", - отметил он.

При этом, прибавил Юлдашев, 245 из них зарегистрировано за последних 4 месяца. Выявлены и изъяты тысячи единиц огнестрельного и холодного оружия - взрывчатки, гранаты и патроны.

За этот же период зафиксировано только на территории столицы почти 30 фактов совершения тяжких и особо тяжких преступлений членами военных группировок.

"Самый яркий пример, который во всех на слуху, - захват так называемой вертолетной площадки Януковича представителями военного батальона «Айдар». Я верю, что у них были благие намерения, но такие методы - это самоуправство. Иначе и не назовешь. При всем уважении, никто не получал карт-бланш на беззаконие. Нельзя неправовыми методами строить правовое государство", - подчеркнул прокурор Киева.

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Он отметил, что в Киеве работает 17 тысяч сотрудников милиции. Это абсолютно достаточное количество для поддержки правопорядка, считает Юлдашев.

"Очевидно, есть проблема, которую нам всем сообща необходимо решить, - это люди с оружием, которые заполонили столицу. Я готов к диалогу со всеми комбатами добровольческих батальонов", - сказал он.

Как отмечает прокурор, "нам необходимо остановить махновщину на улицах Киева и создать единый центр для сохранения правопорядка". "Нам необходимо продумать механизмы и сделать так, чтобы оружие оставалось в зоне боевых действий, защищало государство от агрессора, а не распространялось по всей стране. Уверен, что в этом мы с вами союзники и единомышленники", - подчеркнул Юлдашев.