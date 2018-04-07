Кличко: Оставлять авто на улице под знаком “парковка запрещена” будет очень дорого

Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам авто и забрать авто со штрафплощадки.

После вступления в силу закона о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменение правил парковки и эвакуации, который президент подписал 28 марта, столичная власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где запрещена парковка. Причем оставлять авто на улице под знаком “парковка запрещена” будет очень дорого.

Об этом городской председатель Виталий Кличко сообщил в эфире радио “НВ”.

“Относительно парковок. Проблема действительно есть. И она достаточно серьезная. На сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов. Потому что это невыгодно. Те парковочные места, которые есть в Киеве, - паркхауси, парковки - стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят где угодно – на тротуарах, на улице. Иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть”, - отметил Кличко и добавил, что сегодня городская власть не может штрафовать таких водителей-нарушителей.

Он напомнил, что недавно президент подписал закон в сфере парковки транспортных средств, поэтому теперь власти города получат полномочия штрафовать недобросовестных водителей.

“Наконец закон, который два года находился в парламенте, приняли. Он уже подписан, и в течение следующих пяти месяцев вступит в законную силу. И тут я единственное могу пообещать недобросовестным водителям – авто бросать на улице под знаком “парковка запрещена” будет очень дорого. Мы будем эвакуировать эти авто и выписывать штрафы, которые будут достаточно болезненными”, - отметил мэр.

Недешево, по словам Кличко, будет стоить владельцам авто и забрать авто со штрафплощадки.

К тому же, отметил мэр, в результате внедрения более жестких условий в отношении водителей-нарушителей инвесторы начнут вкладывать средства в строительство паркингов, которых в столице катастрофически не хватает.