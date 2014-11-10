Экс-главу «Киевгаза» объявили в розыск
13:54, 10 ноября 2014Киев
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Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего главу «Киевгаза» Сергея Слепканя.
Слепкань исчез 27 октября в Киеве / ludinaroku.com.ua
Данная информация опубликована на сайте МВД Украины.
Чиновника подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.
Из поля зрения правоохранителей Слепкань исчез 27 октября в Киеве. Мера пресечения в отношении него не применялась.
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Сергей Слепкань стал главой правления «Киевгаза» в 2007 году. С 2011 года он стал заместителем директора по вопросам газоснабжения Газа Украины, дочерней компании НАК Нафтогаз Украины.
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