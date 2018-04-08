Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с праздником Воскресения Христова (фото, видео)

Городской голова посетил воспроизведенный казацкий поселок, где вместе с детьми поучаствовал в росписи писанок.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с праздником Воскресения Христова.

Видеоролик с поздравлением Кличко разместил на своей странице в Facebook.

«Пасха – светлый праздник. День радости и неизменных традиций, щемящих воспоминаний детства и добрых помыслов и веры, - подчеркнул мэр. - Веры в то, что мир вокруг можно изменить только, когда ты что-то создаешь, а не нищиш. Когда идешь к людям с открытым сердцем и улыбкой. Когда веришь в себя, и в тех, кто рядом, веришь в свою страну!» - отметил Кличко в своем видеоприветствии.

Городской голова посетил воспроизведенный казацкий поселок, где вместе с детьми поучаствовал в росписи писанок. Также дети прикоснулись к народному обычаю встречи весны – лепка и выпечка жаворонков и пели веснянки.

«В этот день приходит настоящая весна. А мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. Мира вам, душевного спокойствия и семейного уюта. Искренних и добрых людей вокруг. Христос воскрес! Добро всегда побеждает! Светлых вам праздников!» - пожелал в своем поздравлении Виталий Кличко.