Кличко: наша задача – не уменьшать объемов ремонта дорог

Виталий Кличко подчеркнул, что в этом году в столице будет отремонтировано не менее 300 км автодорог.

Наша задача - не уменьшать объемов ремонта дорог, чтобы уже через несколько лет в столице были автодороги европейского уровня.

Об этом в эфире радио "НВ" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве 1667 км дорог, и еще несколько лет назад более 90 процентов столичных дорог нуждались в ремонте. При этом Кличко напомнил, что столичная власть в 2016 году капитально отремонтировали 200 км дорог, а в 2017 - 300 км.

«Каждый подрядчик, привлеченный к ремонту дорог, дает гарантию 5 лет на эксплуатацию дороги. Если возникают проблемы, подрядчик ремонтирует ее за собственный счет», - сказал городской голова.

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По словам Кличко, сейчас много нареканий, что асфальт сходит вместе со снегом. В то же время, добавил мэр, это происходит на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями.

«Срок эксплуатации дорог 10 лет. По окончанию этого срока должен происходить капитальный ремонт дороги», - отметил он.

Виталий Кличко подчеркнул, что в этом году в столице также будет отремонтировано не менее 300 км автодорог.

«Наша задача - не уменьшать динамику ремонта дорог в этом году», - сказал Кличко.