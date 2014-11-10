КГГА предлагает реорганизовать столичный приют для животных

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец.

«После долгих дискуссий городскому совету, через проект решения, предложили объединить три коммунальных предприятия на базе ветеринарной клиники», - написал Билоцерковец. По его словам, реорганизация позволит более эффективно и экономно использовать средства городского бюджета.

Билоцерковец отмечает, что реорганизация не подразумевает ликвидацию и остановку деятельности данных направлений. «Выставки, семинары и тренинги, регистрация, приют, вылов бездомных собак, стерилизация и так далее... все остается!», - заверил он.

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В то же время он сообщает, что бюджетные деньги для этих предприятий в 2014 г. были выделены лишь на зарплаты сотрудникам данных трех КП. Это 11,79 млн грн. «На содержание данных КП город не тратил ни копейки. Предприятия сами ищут за счет благотворительности средства на свое обеспечение», - пишет Билоцерковец. Так же, по его данным, у Приюта для животных присутствуют существенные долги за коммунальные услуги и за налог на землю.

«Предложенный бюджет объединенного предприятия на 2015 год будет составлять 9,920 млн грн, из которого 8,8 млн – зарплата, и 1,120 млн - текущие расходы. Экономия городского бюджета на 2015 год составит 1,87 млн грн», - проинформировал директор профильного Департамента.

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Также он утверждает, что реорганизация позволит активнее и логичнее привлекать гранты зоозащитных фондов Украины и Европы на базе одного, а не трех структурных подразделений.

Подготовленный КГГА проект решения Киевсовета имеет вариант нового штата и структуры созданного в ходе реорганизации предприятия.