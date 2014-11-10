Новый год возле главной елки в Киеве будут встречать в национальном стиле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в этот раз главная новогодняя елка Украины будет установлена не на Майдане Независимости, а на Софийской площади.

Организаторы стремятся восстановить древние традиции празднования Нового года и дать старт настоящему «Украинскому Новому году». Предусмотрено, что встреча 2015 года будет проходить в формате традиционных украинских праздников.

На новогодней сцене выступят украинские исполнители в сопровождении Национального симфонического оркестра «Киев-Классик». Под открытым небом будет представлен ярмарка мастеров народного творчества, где киевляне смогут увидеть уникальные изделия из всех уголков Украины. В заповеднике «София Киевская» будет открыта Резиденция Святого Николая, будет установлен город ледяных скульптур и многое другое.

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Организаторы мероприятия: художественный проект Folk Ukraine, международный фестиваль «Країна мрій», Национальный заповедник «София Киевская».

«Новый год на Софии» продлится с 19 декабря 2014 года до 19 января 2015 и объединит Всеукраинский фестиваль Святого Николая, открытие Резиденции Святого Николая, официальное открытие Главной елки страны, празднование Новогодней ночи и Рождественской «Країни мрій».