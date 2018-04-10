В марте в Киеве демонтировали 1392 незаконных рекламных средства

Благодаря новым Правилам размещения рекламы в Киеве, ее количество на улицах города существенно уменьшится уже в течение двух лет.

В течение марта в столице демонтировані 1392 незаконных рекламных средства (РЗ), среди которых 838 единиц демонтировали их владельцы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в частности, были демонтированы следующие типы РС в количестве: баннеры – 533; вывески – 327; электронные табло – 10; конструкции на крыше – 21; кронштейны – 100; световые плакаты на фасаде – 1; световые плакаты, которые стоят отдельно, – 15; флаг, флажок – 1; временные выносные специальные конструкции – 147; транспарант-перетяжка над улицей – 1; транспорт – 4; тумбы, отдельно стоящие – 35; холдеры – 170; щиты на фасаде – 8; щиты, которые стоят отдельно, – 19.

Благодаря новым Правилам размещения РС в Киеве, количество рекламы на улицах города существенно уменьшится уже в течение двух лет.

Напомним, новые Правила размещения рекламных средств в Киеве (касающиеся всех типов рекламы, в том числе и фасадной) уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры. Количество нулевых зон, где реклама запрещена вовсе, тоже увеличено.

Особое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей – рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП и тому подобное.

Кроме того, согласно документу, в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими форматами (сити-лайтами) от 40 метров и до 150 метров между большими форматами (билбордами).

Среди прочего, увеличено количество нулевых зон, где вообще размещение любых РС запрещено. Также правила включают уточнения разрешенных и запрещенных форматов конструкций и их размеров. Например, под табу попали такие типы РС как перетяжки над дорогами.

Благодаря внедрению и реализации Схемы размещения наземных рекламных средств (касаются исключительно наземной рекламы), количество наземных рекламных средств уменьшится до 4390 единиц на всю территорию Киева, при том, что сейчас в городе более 7000 наземных конструкций.

Справочно.

Отчетность о работе КП «Киевреклама» можно получать по ссылке. Также на сайте коммунального предприятия можно проверить законность той или иной рекламной конструкции и присоединиться к проекту «Я – инспектор».

Кроме того, по инициативе начальника Управления по вопросам рекламы Александра Смирнова внедрен реестр включенных на демонтаж РС. С соответствующим перечнем, который обновляется каждые три дня, можно ознакомиться по ссылке.