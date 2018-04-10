В Киеве пассажиры троллейбуса разбили стекло в машине, заблокировавшей движение (фото)
13:47, 10 апреля 2018Киев
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Автомобиль, закарпатской регистрации, мешал проезду троллейбусов на Мадане Незалежности.
Автомобиль мешал проезду общественного транспорта \ dtp.kiev.ua
Во вторник, 10 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве неизвестный разбил лобовое стекло у неправильно припаркованного автомобиля, который заблокировал движение общественного транспорта.
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Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места происшествия.
"В Киеве на Майдане пассажиры троллейбуса нанесли штраф на лобовом стекле водителя Хонда из Закарпатья, который припарковался на развороте габаритного транспорта", - говорится в сообщении.
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