Кличко проинспектировал капитально отремонтированный детсад №179 на Святошино

Виталий Кличко отметил, что в целом на финансирование образования в этом году выделено более 14 млрд грн.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал капитально отремонтированный, полностью обновленный детский сад № 179 в Святошинском районе, который работает три недели и уже принимает детей.

Как сообщает пресс-служба мэра, Кличко напомнил, что этот детсад в свое время был закрыт из-за низкой загруженности. 18 лет помещение дошкольного учебного заведения находилось в аренде, здесь размещался городской центр занятости. Из-за интенсивной застройки жилого массива Борщаговка возникла потребность в обеспечении местами детей дошкольного возраста.

Кличко подчеркнул, что в мае прошлого года открыли в отдельном помещении Центр социальных служб Святошинского района, куда переехал и городской центр занятости. Поэтому в начале августа прошлого года в этом здании был начат капитальный ремонт, чтобы возобновить работу детсада.

«Я убежден, что все родители хотят, чтобы их дети посещали сады европейского уровня. И наша задача - обеспечить комфортные условия детям для воспитания и обучения», - сказал мэр Киева.

Кроме того, добавил Виталий Кличко, столичная власть поставила перед собой задачу - чтобы очередей в детские сады в столице не было. Мэр напомнил, что еще три года назад очередь в детсады составляла 15 тысяч человек, и теперь ее удалось сократить более чем втрое.

«И мы делаем все, чтобы в ближайшие несколько лет этой очереди не было. Решить проблему поможет строительство новых и реконструкция и капитальные ремонты старых заведений», - сказал городской голова. Он отметил, что за последние годы в столице открылось 17 детсадов, и еще 8 - новопостроенных и полностью реконструированных - откроются в этом году. «Мы открываем сады высокого уровня, с современным оборудованием, комфортными условиями. Нам есть чем гордиться. Садик, который мы проинспектировали сегодня, также высокого уровня. Здесь есть все надлежащее оборудование. Я убежден, что детям здесь нравится. Этот детский сад - пример того, какими должны быть все сады в столице», - подчеркнул Виталий Кличко.

На реконструкцию учреждения выделили из городского бюджета 38 млн грн. Детсад рассчитан на 12 групп - 220 мест.

С 20 марта этого года сад уже начал свою работу. На данный момент продолжается набор детей по электронной очереди. Сейчас в учреждении работает 6 групп, которые посещают 76 детей. С 16 апреля откроют еще две группы. В основном это дети ясельного возраста. В ближайшее время учреждение заработает на полную мощность.

Детсад могут посещать и дети с особыми образовательными потребностями (инклюзия). Для этого здесь созданы все необходимые условия: пандус, сенсорная комната с разнообразным комплексом для психологической разгрузки, современный спортивно-игровой комплекс со скеледромом. В комнате для малышей есть интерактивная песочница. Среди нововведений - «живой пол», где дети могут выбирать различные игры и весело учиться и развлекаться.

Виталий Кличко отметил, что в целом на финансирование образования в этом году выделено более 14 млрд грн. «Главное - это инвестиции в наших детей, чтобы наши дети имели хорошее образование, воспитывались в надлежащих условиях», - отметил мэр.