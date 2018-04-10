"Киевавтодор" начал капитальный ремонт ряда улиц столицы

17:28, 10 апреля 2018
Киев
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Фото kyivcity.gov.ua

Как и на Набережном шоссе, работы по фрезерованию продолжаются и на другом объекте – бульваре Академика Вернадского, передает пресс-служба КГГА.

Важный этап работ – устройство новой основы будущего дорожного покрытия продолжается на ул. Семьи Кульженко.

Не прекращаются работы и на других объектах: проспекте Павла Тычины, улицах Елены Телиги и Алма-Атинской, путепроводе на пересечении ул. Комарова и б-ра Вацлава Гавела и транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.

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