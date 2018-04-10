"Киевавтодор" начал капитальный ремонт ряда улиц столицы

«Киевавтодор» активизировал работы по капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры.

С сегодняшнего дня дорожники приступили к капитальному ремонту Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро. Этот объект является переходящим с 2017 года, ведь в прошлом году была отремонтирована проезжая часть в обратном направлении – от моста Метро до Почтовой площади.

Как и на Набережном шоссе, работы по фрезерованию продолжаются и на другом объекте – бульваре Академика Вернадского, передает пресс-служба КГГА.

Важный этап работ – устройство новой основы будущего дорожного покрытия продолжается на ул. Семьи Кульженко.

Не прекращаются работы и на других объектах: проспекте Павла Тычины, улицах Елены Телиги и Алма-Атинской, путепроводе на пересечении ул. Комарова и б-ра Вацлава Гавела и транспортной развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.