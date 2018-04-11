"Киевгорстрой" признали лучшей строительной компанией столицы

«Киевгорстрой» остается одним из главных столпов строительного рынка столицы на протяжении почти 63 лет.

Холдинговую компанию «Киевгорстрой» в который раз признали одной из лучших строительных компаний столицы. Соответствующее ранжирование опубликовано в мартовском номере издания «Личный счет».

По словам Главы правления – президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира, компания успешно удерживает лидерские позиции в рейтингах и топах, в первую очередь, благодаря признанию покупателей.

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«Самый главный капитал «Киевгорстроя» - это инвестор. Компания строит и развивается благодаря востребованности наших квадратных метров среди людей. Надежность, проверенная временем, высокая планка и выполнение обязательств позволяют «Киевгорстрою» оставаться одним из главных столпов строительного рынка столицы на протяжении почти 63 лет. И впредь компания свои позиции будет только укреплять», - заверил Игорь Кушнир.

Организаторы рейтинга отметили, что при оценке компаний учитывались такие критерии, как год основания, количество построенных объектов, количество строящихся объектов, условия покупки (рассрочка: первоначальный взнос, проценты на остаток платежа, срок).

Напомним, по итогу 2017 года «Киевгорстрой» также был признан самым надежным застройщиком. На сегодняшний день в работе компании около 1,5 млн квадратных метров. В ближайшее время застройщик обещает начать продажу квартир еще в 5 новых комплексах столицы.