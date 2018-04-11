Кличко о проверках ТРЦ: если нарушения безопасности не устранят, мы будем обращаться в суд

Все столичные ТРЦ будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Если выявленные во время проверок в ТРЦ нарушения норм противопожарной безопасности не будут устранены в кратчайшие сроки, городская власть будет обращаться в суд.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время совместной с главами районов проверки состояния противопожарной безопасности в ТРЦ «Магелан», передает пресс-служба Кличко.

"Относительно нарушений, которые не устранены, мы обращаемся к руководству таких торгово-развлекательных центров, чтобы в сжатые сроки все исправили. Иначе мы будем обращаться в суды относительно безответственного бизнеса, - отметил Кличко. - Безопасность киевлян является одним из ключевых приоритетов. А халатность владельцев торговых центров может стоить жизни людей. Это недопустимо! Мы не будем делать ошибок, которые были допущены в российском Кемерово и привели к страшной трагедии, - заявил Кличко и добавил, что в случае, когда собственники ТРЦ будут отказываться устранять такие нарушения, их бизнес не будет работать.

«Магелан», где состоялась проверка, входит в десятку наиболее посещаемых ТРЦ Украины. Ежедневно его посещает более 30 тысяч человек. Кличко вместе с руководством ГСЧС в городе Киеве и главами столичных районов осмотрели все три этажа торгового центра, состояние эвакуационных путей и их доступность для выхода, а также заведение общественного питания, кинотеатр, детскую зону. Уже на первом этаже ТРЦ обнаружили нарушения, которые не устранены после предыдущей проверки спасателей, - торговые точки напротив центрального входа, в зоне под эскалаторами. Вместе с тем, было обнаружено, что некоторые торговые точки на эвакуационных путях в результате предварительной проверки убрали. Также в ТРЦ открыли выходы на лестничные клетки, которые были до этого закрыты.

По данным руководства ГСЧС в городе Киеве, недостаточно в «Магеллане» и схем эвакуации граждан при пожаре.

Городской голова обратил внимание руководства ТРЦ, городская власть не намерена создавать помехи бизнесу, но в "Магеллане" должны быть соблюдены все нормы противопожарной безопасности.

"Основные нарушения - это захламленные пути эвакуации. Некоторые замечания были устранены, но есть еще проблемы, которые нужно решить: убрать торговлю, например, кафе, которые сейчас находятся на путях пожарной эвакуации, чтобы эти пути были свободными", - отметил Кличко.

Вместе с тем, городской голова поручил председателям райгосадминистраций ознакомиться с выводами ГСЧС относительно выявленных нарушений во всех ТРЦ столицы и лично проконтролировать, чтобы все нарушения были устранены. Повторные проверки пройдут уже в ближайшее время.

"Эти проверки будут и в дальнейшем для того, чтобы оставались открытыми эвакуационные пути и двери. Чтобы не "вырастали" торговые площадки там, где должны быть свободные выходы для людей. Правила безопасности должны быть соблюдены и должны быть едиными для всех", - добавил он.

Кличко напомнил, что поручил проверить все ТРЦ столицы и другие места массового скопления людей на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском городе Кемерово, где погибло несколько десятков человек, значительная часть из которых – дети. Такие проверки – плановые и внеплановые - в настоящее время продолжаются.

Напомним, что еще до недавнего времени на проверки торгово-развлекательных, учебных, воспитательных, лечебных учреждений действовал мораторий, однако сейчас он снят и подразделения ГСЧС совместно с городскими службами выполняют работу, чтобы обеспечить должный уровень противопожарной безопасности в каждом заведении Киева. Также городские инспекторы по благоустройству проверяют эвакуационные выходы из метро и законность расположения в них временных сооружений.

Также проходят противопожарные учения. Они уже были проведены на территории трех ТРЦ – Ocean Plaza», «Lavina Mall», «Украина».

Всего в столице более 120 торгово-развлекательных комплексов. И все они, отметил Кличко, будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности.

Только в апреле запланировано проверить 96 ТРЦ, более 500 дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, 18 медицинских учреждений со стационарным лечением.

Сейчас продолжаются проверки более 10 ТРЦ, в частности, «Магеллан», «Dream-Town», «ПРОСПЕКТ», «ДОМОСФЕРА», «101Tower».