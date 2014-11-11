В Киеве возросло количество домов, оставшихся без отопления и горячей воды

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Киевэнерго". Ликвидацией повреждений занимаются аварийно-восстановительные бригады.

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При этом в пресс-службе отмечают, что "компания ликвидирует повреждения в отопительный период на сетях отопления не более одних суток, а на сетях горячего водоснабжения - не более трех суток".

Согласно сообщению, в период с 06.00 10 ноября по 06.00 11 ноября в результате устранения 37 повреждений подключены 136 потребителей.

Как сообщал УНИАН, вчера "Киевэнерго" заявляло, что по состоянию на утро 10 ноября в столице без тепла было 15 домов, без горячей воды - 35.