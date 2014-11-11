В Киеве главную новогоднюю елку будет украшать символ мира - около 2 тысяч белых голубей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил основатель художественного проекта “Folk Ukraine” Игорь Добруцкий.

Он заметил, что сейчас есть три варианта живой елки. Предусматривается, что ее высота составит от 21 до 24 метров.

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“Елку, кроме игрушек, будут украшать около 100 тысяч огоньков и 3 километра гирлянд», - сказал Добруцкий.

Также, по его словам, планируется, что возле елки будет 5-метровая гора, с которой, "пройдя процедуру встречи со Святым Николаем", можно будет съехать.

В этот день, согласно договоренности с “Киевгорсветом”, до 18.00 иллюминация по городу не будет включаться. “Как раз в тот момент, когда или президент, или городской голова выйдет на сцену, в один момент включится весь город, иллюминация. И в четырех местах у нас будут стоять веб-камеры, которые покажут на главном экране, как это происходило”, - сказал Добруцкий и прибавил, что такую традицию планируется ввести навсегда.

Он также прибавил, что ежегодно к игрушкам для елки планируется добавлять новые игрушки, которые будут представлять страны Европы.

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“Что касается нашего символа в этом году, то будет заложена идея борьбы белого с черным. Около 2 тысяч белых голубей будут украшать елку”, - сказал Добруцкий.

Кроме главной елки, Софийскую площадь будут украшать еще 150 елок высотой несколько метров.

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе старой елки, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко заметила, что она хранится сейчас в Музее Гончара, а в будущем ее передадут в Музей Майдана.