Кличко об «обрушении» моста на Выдубичах: проводится плановый ремонт деформационных швов

Кличко отметил, что в этом году начнется ремонт Шулявского путепровода, который продлится 2 года.

На путепроводе в районе станции метро Выдубичи идет ремонт деформационных швов покрытия. И информация о якобы обрушении путепровода не соответствует действительности.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Newsone”, комментируя информацию, которая появилась в ряде СМИ о якобы обрушении части путепровода, передает пресс-служба Кличко.

«Очень много ложной информации и спекуляций. На самом деле там происходит плановый ремонт деформационных швов и ни о каком обвале моста речь не идет», - сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, столичная власть провела инспекцию состояния мостов и путепроводов Киева во время которой выявлено, что 70 объектов находятся в предаварийном состоянии. «Наша задача - в максимально короткие сроки сделать все, чтобы они были отремонтированы», - подчеркнул столичный голова.

Кличко отметил, что в этом году начнется ремонт Шулявского путепровода, который продлится 2 года. Ориентировочная стоимость ремонта - до 1,5 млрд грн.

Он также подчеркнул, что сейчас в Киеве уже начался капитальный ремонт дорог. Кличко обратился к киевлянам с просьбой отнестись с пониманием к перекрытию ряда автодорог для проведения ремонта. В то же время он заверил, что столичная власть будет информировать киевлян о возможных объездных путях. «Мы ремонтируем дороги и днем, и ночью. Не останавливаясь ни на минуту», - сказал мэр Киева.

Кличко также отметил, что Киев не будет уменьшать объемов ремонта дорог. В частности, напомнил столичный градоначальник, в прошлом году в столице отремонтировали более 300 км путей, и такое же количество будет отремонтировано в этом году. При этом, по словам мэра, предъявляются высокие требования к качеству ремонта дорог - каждый подрядчик дает гарантию на эксплуатацию 5 лет. Кличко подчеркнул, что в случае обнаружения недостатков, подрядчики за свой счет их устраняют.

«Мы постепенно меняем инфраструктуру города», - сказал Кличко. В частности, строятся новые садики и школы, в этом году начнется строительство двух станций метро на Виноградарь, будет развиваться велосипедная инфраструктура столицы.