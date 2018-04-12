Кличко: Завод «Фанплит» должен исправить нарушения норм экологии или перестать работать

Специалисты «Киевского лабораторного центра» провели исследование, которое выявило ряд нарушений.

Если предприятие «Фанплит» не может работать цивилизованно и безопасно для жителей столицы, то оно не будет работать вообще.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала «Newsone», передает пресс-служба Кличко.

Кличко подчеркнул, что столичная власть продолжает получать жалобы на работу этого предприятия, которое расположено недалеко от жилого комплекса «Комфорт Таун» и жилых кварталов Дарницкого и Днепровского районов.

«Жители жалуются на высокий уровень шума от работы предприятия и сильное загрязнение атмосферы», - сказал мэр Киева.

Он добавил, что специалисты «Киевского лабораторного центра» провели исследование, которое выявило ряд нарушений. В частности, уровень допустимого шумового напряжения был превышен в 4 раза, а уровень загрязнения окружающей среды - в 6 раз.

Виталий Кличко отметил, что Окружной административный суд Киева 6 марта по иску Главного управления Госпотребслжбы Киева принял решение об аннулировании Минэкологии разрешения этому предприятию на выбросы. Кроме того, 16 марта тот же Окружной суд столицы принял решение об открытии судебного производства в отношении предприятия. «Если это предприятие не готово установить шумопоглощающее оборудование, установить оборудование для экологически безопасного производства, то мы будем переходить к экстренным мерам, - подчеркнул Кличко. - Если они не будут работать цивилизованно и безопасно для жителей столицы, то не будут работать вообще», - заверил мэр столицы.

При этом, по его словам, предприятие уже неоднократно обязывалось устранить недостатки в работе и установить надлежащее оборудование, однако до сих пор этого не сделано.