Кличко: Мы достойно проведем финал Лиги Чемпионов УЕФА и Конгресс Всемирного боксерского Совета

Киев готовится осенью встречать участников 56-го Конгресса Всемирного боксерского Совета (WBC), который в Украине состоится впервые.

Столичная власть достойно проведет финал Лиги Чемпионов УЕФА и Конгресс Всемирного боксерского Совета (WBC), которые состоятся в этом году в Киеве. И это - дополнительная возможность для презентации украинской столицы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала "Newsone".

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По словам Кличко, ему, как мэру, завидуют мэры других городов мира, поскольку именно в Киеве будет проходить финал Лиги Чемпионов. «Не каждому городу выпадает такая честь - принимать такое крупное спортивное мероприятие, как финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем приезд около 100 тысяч болельщиков», - сказал мэр столицы.

Он подчеркнул, что власти города готовятся к этому мероприятию - продолжаются работы по благоустройству, готовится транспорт для удобного передвижения гостей по городу и тому подобное. «Мы делаем все, чтобы мероприятие состоялось на высоком уровне. Опыт проведения подобных мероприятий - Евро-2012 и Евровидение-2017, дает нам основания говорить, что мы проведем финал Лиги Чемпионов УЕФА на высоком уровне», - отметил Виталий Кличко.

Кроме того, напомнил он, Киев готовится осенью встречать участников 56-го Конгресса Всемирного боксерского Совета (WBC), который в Украине состоится впервые. С 30 сентября по 5 октября 2018-го года в столице Украины соберутся звезды мирового профессионального бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, промоутеры, судьи и спортивные функционеры.

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Он добавил, что среди ожидаемых мероприятий - не только официальные встречи и обмен опытом, организаторы обещают также интересную программу с неформальным общением и благотворительными акциями.

«Моя задача - делать все, чтобы в Киеве проходило как можно больше мероприятий - туристических, культурных, спортивных. Чтобы в Киев приезжали туристы, чтобы развивалась туристическая инфраструктура, и чтобы про наш город рассказывали во всем мире», - сказал Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что столичная власть оказывает содействие полиции по повышению мер безопасности во время проведения этих мероприятий.Мэр Киева напомнил, что в столице установлена система видеонаблюдения «Безопасный город», которая дает возможность правоохранителям в короткие сроки выявлять нарушителей.