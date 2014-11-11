На Новый год станция метро "Золотые ворота" будет работать круглосуточно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

В свою очередь, основатель художественного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что в период новогодних и рождественских праздников на территории Софии Киевской состоится всеукраинский конкурс новогодней игрушки, где будет представлено до 10 тыс. работ, а также пройдут конкурсы «Елка для Святого Николая», «пряничный домик», фестиваль ледяных скульптур и фестиваль иллюминации.

На столичной Софийской площади будет установлена главная новогодняя елка. Площадь украсят 13,6 км праздничной иллюминации. На площади будут созданы детская зона и шопка (рождественский вертеп) с живыми животными.

«Мы приглашаем из Украины и всех тех, кто уже в Киеве, детей из зоны АТО. Святой Николай будет общаться с ними и дарить подарки», - сказал Добруцкий и добавил, что спонсоры подготовили около 18 тыс. подарков для детей.

Новогодняя ярмарка на Софийской площади будет представлен 70 домиками с кафе и ресторанами. Как отметил Добруцкий, крепкие алкогольные напитки на празднике продаваться не будут, только глинтвейн.

19 декабря в 17.00 на площади состоится цирковое представление, а в 18.00 - открытие главной елки Украины. С 19.00 до 22.00 пройдет праздничный концерт с участием эстрадно-симфонического оркестра «Киев Классик». 21 декабря с 11.00 до 15.00 на Софийской площади намечен забег Святых Николаев.

Читайте такжеНовый год возле главной елки в Киеве будут встречать в национальном стилеС 21.00 31 декабря до 2.00 1 января на площади будет проходить поздравление с Новым годом. В 00.03 начнется конкурс молодых исполнителей на «лучшую украинскую новогоднюю песню, которая еще не звучала».

7 января на Софийской площади пройдет рождественская «Страна грез».

Заместитель председателя КГГА Старостенко напомнила, что праздник «Новый год на Софии» будет проходить с 19 декабря 2014 года до 19 января 2015 года. По ее словам, необходимо провести «уютный праздник», потратив из городского бюджета «ноль гривен, ноль копеек». «Мы стараемся сделать празднование за счет внебюджетных средств. Средства из бюджета на сегодняшний день не расходуются, и мы не планируем их тратить», - сказала Старостенко и добавила, что помогают различные организации и компании. В частности живую елку «готовы подарить», отметила она.

По словам Добруцкого, сначала смета праздника составляла 8 млн грн, а после его «сжатия» дл только обязательной программы - 5 млн 600 тыс. грн. «Мы не собрали таких денег, но мы собрали партнеров: кто-то делает сцену, кто-то делает свет, кто-то дает елку, кто делает игрушки», - сказал он.