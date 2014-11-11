Столичные власти планируют обсудить вопрос о выделении 11 га земли в Киеве для бойцов АТО

На одно из заседаний сессии Киевсовета планируется вынести вопрос о выделении 10,923 га земли в селе Быковня Деснянского района Киева для передачи ее в собственность бойцам АТО с последующим строительством на ней жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева и председатель КГГА Виталий Кличко сегодня во время осмотра указанного земельного участка.

По его словам, специально созданная комиссия должна разработать в кратчайшие сроки алгоритм отвода земли отдельно каждой семье бойцов АТО, первоочередность предоставления земли.

Вместе с тем Кличко отметил, что предполагается выделять землю в первую очередь семьям погибших в зоне АТО киевлян, затем - тяжелораненым и раненым бойцам. Он сообщил, что на сегодняшний день, по данным военкомата, погибли 38 киевлян - бойцов АТО.

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Земельный участок, который был осмотрен, по назначению должен использоваться под общественную жилую застройку. В то же время на нем растут многолетние сосны. Также есть соответствующая инфраструктура, поскольку рядом уже много жилых домов, есть детские сады, магазины и другие социальные учреждения.

Кличко подчеркнул, что надеется на положительное решение Киевсовета по отводу этих 11 га для бойцов АТО. По его словам, в дальнейшем город будет продолжать поиск земельных участков, которые будут передавать участникам АТО.

Директор Департамента земельных ресурсов Алексей Полищук сказал, что площадь земельного участка для одной семьи определять сами участники АТО.

"Все понимают, что по 10 соток (до 10 соток предусмотрено законодательством - УНАН) на 10 гектарах - это малое количество земельных участков. Может, это будет по 5-6 соток. Может, они будут строить не отдельные жилые домики, а, например, таун-хаусы. То есть, они сами решат, и мы им даем это право определить, что они хотят там строить на этих своих земельных участках", - сказал Полищук.

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По его словам, участки будут выделяться с лесом, но город возьмет на себя решение вопроса о вырубке этого леса, возмещении восстановительной стоимости зеленых насаждений и все расходы, связанные с отводом этого земельного участка и с его освоением.

Руководитель профильного департамента также напомнил, что будет создан жилищный кооператив, в который войдут бойцы АТО или их семьи, которые будут заниматься строительством на отведенном земельном участке. Они смогут либо сами искать инвесторов или просить помощи у города в поиске инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевсовет своими решениями с целью помочь семьям бойцов АТО освободил их от оплаты коммунальных услуг, а также выделил средства из городского бюджета для возмещения расходов на лечение и пр. На одном из заседаний Киевсовета бойцы батальона территориальной обороны обратились к депутатам с просьбой выделить им земельные участки под жилищное строительство.