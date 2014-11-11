Киевлянам уже устанавливают в домах счетчики и регуляторы тепла

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

«Такие мероприятия позволят оперативно реагировать на смену температуры и придерживаться оптимальных показателей. Погодное регулирование – это автоматическое оборудование, позволяющее уже при наличии счетчика регулировать подачу теплоносителя в дом в зависимости от температуры. Например, последние несколько дней – достаточно тепло. В таком случае, чтобы сэкономить дефицитную тепловую энергию, автоматика реагирует на температуру и ограничивает поток теплоносителя на дом. А главное то, что жильцы в результате также будут меньше платить за отопление в квартирах», – подчеркнул он.

Читайте такжеНовые коммунальные платежки Киева включают три счета, которые нужно оплачивать отдельноПо словам Пантелеева, городская администрация также планирует обеспечить эффективный учет потребленного тепла, установив домовые тепловые счетчики на все дома.

«Как демонстрирует практика, фактическое потребление тепла, которое фиксируется счетчиком, гораздо меньше по объему, чем те показатели, по которым насчитывает теплопоставляющая организация. Приборы учета будут устанавливаться как за счет бюджетных средств, так и средств компаний, поставляющих тепло. В Киеве в жилых домах необходимо установить более 6 тысяч счетчиков», – заявил заместитель председателя КГГА.

Он также акцентировал внимание на том, что городская власть начинает устанавливать тепловые счетчики, которые с 2007 года находились на складах ПАО «Киевэнерго», и не были установлены по непонятным причинам.

Как сообщал УНИАН, столичная власть планирует за два года установить в домах счетчики и погодные регуляторы тепла.