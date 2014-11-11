В Киеве более 65 тысяч семей стоит в квартирной очереди

На сегодня на квартирном учете в районных в городе Киеве государственных администрациях в целом находится 65208 семей и одиноких граждан, из них: внеочередников - 6355; первоочередников - 24329; общая очередь - 34524. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам, говорится на сайте мэра столицы.

На квартирном учете в льготной очереди по соответствующим категориям находится 3207 многодетных семей, из них: «Матери - героини» - 101; «Многодетные семьи» - 2901; «Многодетные семьи, имеющие пять и более детей» - 205.

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Он отметил, что ранее в столице жилищные вопросы льготных категорий квартирного учета решались за счет площади, которая безвозмездно передавалась застройщиками городу на выполнение инвестобязательств. Однако после введения в действие в 2011 году закона «О регулировании градостроительной деятельности» застройщики освобождены от безвозмездной передачи городу жилой площади, вследствие чего городское хозяйство только в прошлом году при объемах ввода 1500 тыс. кв.м недополучило свыше 1000 квартир.

Виталий Кличко отметил, что КГГА уже обратилась к главе правительства о необходимости решения этого вопроса и внесения соответствующих изменений в законодательство.

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“В ближайшее время мы проведем совещание, где обсудим новую программу строительства в Киеве социального жилья. Сейчас по моему поручению продолжается процесс формирования перечня объектов незавершенного строительства на территории Киева. Собирают информацию о земельных участках, которые переданы из коммунальной собственности в пользование юридическим и физическим лицам для строительства объектов градостроительства, которые не используются или используются не по целевому назначению. В первую очередь мы будем работать с теми застройщиками, которые предложат лучшие условия для города. Бизнес должен быть социально ответственным”, - подчеркнул мэр Киева.