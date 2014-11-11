У Кличко объяснили, почему пенсионеры из других городов должны платить за проезд в метро

Пенсионеры Киева имеют право бесплатного проезда в метро, а пенсионеры из других регионов должны платить за проезд.

Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко на странице в Facebook, комментируя заявление министра соцполитики Людмилы Денисовой, которая обещала разобраться с проездом в столичном метро.

"Если госпожа Людмила (министр соцполитики Людмила Денисова - УНИАН) лично или правительство в целом считает необходимым, чтобы такая льгота была у всех - пусть предоставит такое право постановлением правительства всем пенсионерам. Ну, и компенсирует средства из государственного бюджета", - заявил он.

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Бондаренко подчеркнул, что государство дает льготный проезд пенсионерам в наземном транспорте, а насчет метро каждый город решает самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2014 года бесплатный проезд в метрополитене 5 льготным категориям киевлян предоставляется исключительно на основании "Картой киевлянина".

К категориям льготников, которые теперь должны пользоваться "Картой киевлянина" для бесплатного проезда в метро, вошли: инвалиды, пенсионеры, один из родителей многодетной семьи, неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, лица, которые не имеют права на пенсию. Все они должны быть киевлянами.