Бойцам АТО выделили 11 га земли в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве секретарь Киевского городского совета Алексей Резников.

По его словам, соответствующий проект решения будет внесен на рассмотрение в сессионный зал Киевсовета в этот четверг, 13 ноября.

«С точки зрения процедуры скажу, что уже состоялось заседание земельной комиссии Киевсовета, на котором депутаты единогласно проголосовали за поддержку этого проекта решения о выделении этого земельного участка коммунальному предприятию «Спецжилфонд», которое будет заниматься благоустройством этого объекта. И соответственно, 13 ноября, в четверг, на пленарном заседании Киевсовета этот вопрос будет включен в повестку дня как безотлагательный. Я убежден в том, что депутаты поддержат и примут это решение», - сказал Резников.

Читайте также26 раненых бойцов АТО получили ключи от квартир - АваковОн сообщил, что в ближайшее время будет выдано распоряжение о создании специальной комиссии, которая отработает весь механизм предоставления земельных участков бойцам и семьям бойцов АТО. Речь идет о публичных открытых правилах формирования списка очередности на получение земли.

«Сегодня будет выдано распоряжение Киевского городского головы о создании соответствующей специальной комиссии, которая будет непосредственно заниматься вопросами выделения земельных участков для бойцов АТО и их семей. Поскольку сегодня нет ответа, кому именно предоставлять в первую очередь, кому - во вторую, кто получает этот статус участника АТО, какие родственные отношения должны быть между погибшим воином и его семьей, поскольку бывают разные родственные отношения - и гражданские, и официальные, незарегистрированные ... Есть дети, родители ... Поэтому это непростой перечень вопросов, над которыми комиссия будет работать на постоянной основе», - сказал Резников.

По его словам, в состав комиссии войдут представители КГГА, депутаты Киевсовета, а также представители общественности.

Секретарь Киевсовета считает, что в течение месяца комиссия уже сможет начать формировать непосредственно список бойцов, которым будет выделяться земля.

При этом он отметил, что инициатива передавать землю в первую очередь семьям погибших принадлежит самим бойцам АТО. «Когда мы советовались с представителями 12-го батальона теробороны и другими киевлянами из семей участников АТО, то они дали свое предварительное решение-предложение, что в порядке первоочередности земельными наделами должны быть обеспечены семьи погибших бойцов АТО. Во вторую очередь - бойцы, получившие ранения. И уже в трению очередь - бойцы, которые живы и здоровы», - сказал Резников.

Он также отметил, что Департамент земельных отношений продолжает искать земельные участки для участников АТО.

По его словам, 11 га в селе Быковня являются первым участком, который реально может быть пригоден для строительства жилья для бойцов.

«Предварительные предложения, которые делались исполнительным органом, к сожалению, оказались нереалистичными. Потому что земельные участки, которые предлагались, требовали или поднятия грунта на 1,5 метра - выше насыпь делать, или это место, где возможно подтопление в связи с грунтовыми водами. Мэр сделал замечание соответствующим структурам, и вот такое предложение лучшее уже есть. Это не означает, что мы на этом останавливаемся. Земельный департамент продолжает готовить предложения», - отметил он.

По словам секретаря Киевсовета, земельный участок в с. Быковня в 2007 году был выведен из лесного фонда вместе с другими земельными площадями для отселения дачников, которые попадали в зону строительства Подольско-Воскресенского моста.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в начале очередного заседания сессии Киевсовета представители 12-го батальона территориальной обороны "Киев" выступили перед депутатами и обратились к столичной власти с просьбой предоставить льготы семьям бойцов на оплату коммунальных услуг, а также затронули вопрос о выделении земли бойцам-киевлянам.

Тогда же Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что столичная власть уже рассматривает свободные земли в столице для обеспечения участками бойцов. Он сообщил, что столичная власть нашла 50 га земли для этих целей.