Кличко в швейцарском Ньоне презентовал Киев как город проведения финала Лиги чемпионов УЕФА

Участие в процедуре жеребьевки принял посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал украинскую столицу как город проведения финала Лиги чемпионов – 2018 на церемонии жеребьевки 1/2 футбольного турнира.

Церемония состоялась в швейцарском Ньоне, сообщает пресс-служба Кличко.

«Скажу честно: как мэр Киева, я счастлив, что мой город в 2018 году стал европейской футбольной столицей. Киев впервые примет такое большое событие в мире спорта, как финал Лиги чемпионов УЕФА, - заявил во время выступления на церемонии Кличко. - И для нас это очень важно. Ведь спорт не имеет границ и, действительно, способен изменять мир. Я убежден в этом, как профессиональный спортсмен и как мэр украинской столицы, который делает ее спортивным городом», - отметил Виталий Кличко.

Участие в процедуре жеребьевки принял посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Он помогал руководителям УЕФА определять пары команд, которые будут соревноваться за престижный трофей. Церемонию смотрели миллионы телезрителей во всем мире, в том числе и в Украине.

Андрей Шевченко после церемонии отметил, что для Украины и для Киева финал Лиги чемпионов - очень важное событие. «И это - большая ответственность проводить мероприятия такого уровня. Мы будем презентовать нашу страну, нашу столицу. Я надеюсь, что такое событие мирового футбола, в Киеве состоится впервые, станет стимулом и для развития украинского футбола, спорта в целом», - сказал посол финала Лиги чемпионов в Киеве, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Также в Ньоне состоялась встреча Кличко с руководством УЕФА, в частности с Мартином Калленом - исполнительным директором Лиги чемпионов УЕФА, где обсудили организационные и логистические моменты проведения мероприятий финала Лиги чемпионов в Киеве.

Напомним, финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве. Ожидается, что столицу Украины посетят более 100 тысяч туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. До этого события в городе для болельщиков будет открыто несколько фан-зон.

Во время выступления на церемонии Виталий Кличко отметил, что Киев - это современный европейский город, который динамично развивается. Город талантливых людей, спорта и активного отдыха, который с радостью ждет каждого участника и гостя на большом празднике футбола.

«Наш город с многовековой историей, своей особой атмосферой. И, надеюсь, все гости оценят гостеприимство, открытость и юмор украинцев, познакомятся с нашими традициями, - отметил мэр столицы. - И особенно красив Киев весной, в мае! Поэтому те, кто приедет в наш город, получат незабываемые впечатления и эмоции и от финальных матчей Лиги чемпионов, и от пребывания в столице Украины! Ждем вас в Киеве! Ждем в футбольной столице 2018 года!» - сказал Виталий Кличко.