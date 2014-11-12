Суд Киева вернул "Зеленый театр" в коммунальную собственность

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры города Киева. "В 2001 году между Центральным парком культуры и отдыха и ООО "Лидер" был заключен договор аренды сроком на 25 лет. Основным условием договора было проведение реконструкции театра. Однако арендатор не выполнил свои обязательства. Кроме того, не обеспечил его надлежащее хранение и санитарное содержание", - говорится в сообщении.

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В сентябре этого года Хозсуд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и вернул в собственность общины указанный комплекс. В настоящее время постановлением апелляционной инстанции указанное судебное решение оставлено без изменений.