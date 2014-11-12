Власти Киева начали передачу кинотеатра "Жовтень" в аренду компании "Киноман"

Об этом сообщают в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко. Согласно сообщению, мэр предложил внести вопрос относительно кинотеатра в повестку дня сессии Киевсовета в качестве первоочередной. Депутаты поддержали это предложение.

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Согласно проекту решения, "Жовтень" планируют передать без конкурса в аренду ООО "Киноман" до 1 апреля 2020 года.

Виталий Кличко предложил внести в проект решения правки, учитывая предложения депутатов и принять его в целом на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 13 ноября.