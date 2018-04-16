Новый закон о парковке позволит увеличить количество многоуровневых паркингов – «Киевтранспарксервис»

17:46, 16 апреля 2018
Киев
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Новый закон о парковки позволит увеличить количество многоуровневых паркингов, отметил Німас / фото kyivcity.gov.ua

На этом отметил сегодня на брифинге исполняющий обязанности директора КП «Киевтранспарксервис» Александр Нимас.

«Новый закон позволит штрафовать водителей за неуплату услуг парковки, а также эвакуировать припаркованные машины, препятствующие движению транспорта. Это усилит контроль за нарушителями правил дорожного движения, разгрузит город от пробок, освободит тротуары от стихийной парковки и улучшит экологическую ситуацию в исторической части столицы. Ведь комфорт, безопасность горожан и эффективное развитие транспортной инфраструктуры – первоочередные задачи городской власти», – сказал Александр Нимас.

По его информации, дела о правонарушении на уровне с полицейскими будут рассматривать инспекторы по парковке, которые также будут иметь право временно задержать автомобиль. Соответствующие нарушения будут фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи. Принимать же на службу инспекторов по парковке в столице будет Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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«Сейчас КП «Киевтранспарксервис» проводит инвентаризацию парковочного пространства по выявлению новых площадок, в частности, возле станций киевского метрополитена. Уже подготовлен необходимый пакет документов для внедрения 5-ти новых перехватывающих площадок возле станций метро «Лесная», «Красный хутор», «Сырец» и «Теремки»», – сообщил руководитель.

Он отметил, что водителю-нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки. А за несоблюдение правил парковки – 255 грн. В случае уплаты штрафа в течение первых 10 дней предполагается дисконт в размере 50%. Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа.

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Теги: #Киев#КГГА#неправильная парковка#парковки в Киеве