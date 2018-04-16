Новый закон о парковке позволит увеличить количество многоуровневых паркингов – «Киевтранспарксервис»

Отмечается, что водителю-нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки. А за несоблюдение правил парковки – 255 грн.

27 сентября этого года вступит в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств». В столице жесткие условия в отношении нарушителей правил парковки дадут возможность увеличить количество многоуровневых паркингов за счет привлечения инвесторов.

На этом отметил сегодня на брифинге исполняющий обязанности директора КП «Киевтранспарксервис» Александр Нимас.

«Новый закон позволит штрафовать водителей за неуплату услуг парковки, а также эвакуировать припаркованные машины, препятствующие движению транспорта. Это усилит контроль за нарушителями правил дорожного движения, разгрузит город от пробок, освободит тротуары от стихийной парковки и улучшит экологическую ситуацию в исторической части столицы. Ведь комфорт, безопасность горожан и эффективное развитие транспортной инфраструктуры – первоочередные задачи городской власти», – сказал Александр Нимас.

По его информации, дела о правонарушении на уровне с полицейскими будут рассматривать инспекторы по парковке, которые также будут иметь право временно задержать автомобиль. Соответствующие нарушения будут фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи. Принимать же на службу инспекторов по парковке в столице будет Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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«Сейчас КП «Киевтранспарксервис» проводит инвентаризацию парковочного пространства по выявлению новых площадок, в частности, возле станций киевского метрополитена. Уже подготовлен необходимый пакет документов для внедрения 5-ти новых перехватывающих площадок возле станций метро «Лесная», «Красный хутор», «Сырец» и «Теремки»», – сообщил руководитель.

Он отметил, что водителю-нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки. А за несоблюдение правил парковки – 255 грн. В случае уплаты штрафа в течение первых 10 дней предполагается дисконт в размере 50%. Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа.