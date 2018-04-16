Станция метро «Святошин» станет более дружественной для всех категорий пассажиров – Давтян

19:02, 16 апреля 2018
Киев
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Дмитрий Давтян: Ремонтные работы на станции метро «Святошин», как и планировалось, будут завершены до сентября текущего года / kyivcity.gov.ua

«Капитальный ремонт предусматривает: установление 5 лифтов и подъемной платформы в переходе для маломобильных людей, замену дверей и обустройство проходов для тележек, а также обновление системы навигации для пассажиров маломобильных групп населения, – рассказал Дмитрий Давтян. – Кроме того, на платформе и в вестибюлях станции будет обустроена тактильная плитка для пассажиров со слабым зрением. Если говорить о безопасности в целом, устанавливаются камеры видеонаблюдения на станции и в переходах».

Также на обновленной станции проводят ремонт, замену облицовки и отделки потолка в подземных переходах возле станции. Будет повышен уровень противопожарной защиты, установлено энергосберегающее освещение, на платформе заменят скамейки, а на самой станции – разграничительные барьеры и перила.

«Сейчас выполнены работы по демонтажу облицовочных материалов и оборудования (плитки на путевых стенах, в вестибюле и в переходе, турникетов), проводятся подготовительные работы к монтажу лифтовых шахт», – заявил заместитель председателя КГГА. Он также подчеркнул, что все движется по плану.

«Станция «Святошин» – пилотный проект переоборудования конструкции 1971 года под требования и нормы современности. Доступность инфраструктуры подземки для пассажиров всех категорий – важное направление развития. Сейчас полностью приспособленными для маломобильных групп есть 12 станций. Идет проектирование решений в отношении еще 13-ти. Имеем задачу сделать все станции такими за следующие 3 года», – отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

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