Станция метро «Святошин» станет более дружественной для всех категорий пассажиров – Давтян

На обновленной станции проводят ремонт, замену облицовки и отделку потолка в подземных переходах возле станции.

Ремонтные работы на станции метро «Святошин», как и планировалось, будут завершены до сентября текущего года. Об этом во время инспекции заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Он уверен, что обновленная станция будет комфортнее для всех категорий пассажиров.

«Капитальный ремонт предусматривает: установление 5 лифтов и подъемной платформы в переходе для маломобильных людей, замену дверей и обустройство проходов для тележек, а также обновление системы навигации для пассажиров маломобильных групп населения, – рассказал Дмитрий Давтян. – Кроме того, на платформе и в вестибюлях станции будет обустроена тактильная плитка для пассажиров со слабым зрением. Если говорить о безопасности в целом, устанавливаются камеры видеонаблюдения на станции и в переходах».

Также на обновленной станции проводят ремонт, замену облицовки и отделки потолка в подземных переходах возле станции. Будет повышен уровень противопожарной защиты, установлено энергосберегающее освещение, на платформе заменят скамейки, а на самой станции – разграничительные барьеры и перила.

«Сейчас выполнены работы по демонтажу облицовочных материалов и оборудования (плитки на путевых стенах, в вестибюле и в переходе, турникетов), проводятся подготовительные работы к монтажу лифтовых шахт», – заявил заместитель председателя КГГА. Он также подчеркнул, что все движется по плану.

«Станция «Святошин» – пилотный проект переоборудования конструкции 1971 года под требования и нормы современности. Доступность инфраструктуры подземки для пассажиров всех категорий – важное направление развития. Сейчас полностью приспособленными для маломобильных групп есть 12 станций. Идет проектирование решений в отношении еще 13-ти. Имеем задачу сделать все станции такими за следующие 3 года», – отметил начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.