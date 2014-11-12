Из-за жалоб киевлян в столице уберут все МАФы, которые незаконно продают алкоголь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник столичного главка милиции Александр Терещук.

“Сегодня милиция настроена на то, чтобы этому явлению дать бой... Мы проанализировали ситуацию - по всему городу где-то свыше 360 незаконных мафов, где могут покупать алкоголь”, - сказал Терещук.

По его словам, уборка таких незаконных торговых точек началась с Троещины, где подобных мафов насчитывается 62.

“Еще неделя-две и мы пойдем дальше по городу, но эти меры будут осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Поверьте, я верю, что будет результат, и мы его с вами увидим”, - отметил начальник Киевской милиции.

При этом он отметил, что владельцам мафов будет предоставлен определенный срок для того, чтобы добровольно убрать с торговых полок незаконную продукцию, а в противном случае они рискуют потерять свои торговые заведения и могут быть привлеченными к ответственности.

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Продолжая тему, кандидат в народные депутаты от «Правого сектора» Борислав Береза отметил, что, в частности, на Троещине процесс уборки торговых точек начался и о его результате свидетельствует тот факт, что по состоянию на сегодняшний день количество жалоб жителей микрорайона к участковым по поводу нарушений общественного порядка за незаконную торговлю, сократилось.

Береза также отметил, что Правый сектор совместно с милицией будет выявлять и пресекать деятельность незаконных игорных заведений. По словам Березы, в одном из таких заведений, во время проверки их владельцы продемонстрировали разрешение на деятельность, подписанное бывшим народным депутатом Олегом Царевым и бывшим министром финансов Юрием Колобовым.