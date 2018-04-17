В Киеве тягач с военной техникой застрял под мостом (фото)

12:39, 17 апреля 2018
Киев
605
еспресо

Читайте такжеВ центре Киева из-за столкновения маршрутки и "скорой" образовалась пробка (фото)

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо". Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге. Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка до Академгородка, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пробка