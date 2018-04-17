В Киеве тягач с военной техникой застрял под мостом (фото)
12:39, 17 апреля 2018Киев
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Вследствие остановки тягача образовалась пробка.
Тягач не смог проехать под мостом \ эспрессо
В Киеве тягач, который перевозит военную технику, на смог проехать под одним из путепроводов.
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Об этом сообщают "Стражи Эспрессо". Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге. Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка до Академгородка, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.
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