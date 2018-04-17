Кличко: кинотеатр «Зоряний» должен быть возвращен в собственность общины

Он отметил, что соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета.

Столичная власть возвращает в собственность города объекты, которые были в свое время незаконно отобраны у общины. И аналогичное решение должно быть принято относительно кинотеатра «Зоряний». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Он отметил, что соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета. «Среди вопросов собственности и имущества является проект решения о возвращении общине Киева помещение кинотеатра «Зоряний». Убежден, мы должны принять такое решение. Мы возвращаем в городскую собственность объекты, которые когда нагло и незаконно забрали у общины. И продолжим это делать», - подчеркнул Кличко.

Мэр также добавил, что власти Киева капитально ремонтируют и реконструируют помещения детсадов, которые десятилетиями работали не по профилю. Кличко напомнил, что на днях он посетил детсад в Святошинском районе, который уже принимает детей. «Его капитально отремонтировали, оборудовали и теперь это современное и комфортное заведение. В общем, в этом году мы откроем 8 вновь построенных и реконструированных садов в столице», - сказал городской голова.

Он подчеркнул, что в Киеве в этом году также откроется 10 обновленных парков и несколько туристических зон.

В то же время, добавил он, не все понимают, что делается все это для жителей Киева. «Я сейчас говорю об актах вандализма, которых стало больше в столице», - подчеркнул Виталий Кличко. В частности, он привел случаи, когда краской облили отремонтированный подземный переход, разбили окна в новом трамвае, повредили скульптуры малышей на Почтовой, регулярно бьют фонари на обновленной ограды Ботанического сада на бульваре Шевченко. «Ответственность за такие правонарушения должна быть неизбежной и для всех», - подчеркнул Виталий Кличко.