На ремонт жилого фонда Киева необходимо около 5 млрд грн

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев. "Для того, чтобы отремонтировать жилой фонд в городе Киеве необходимо 5 млрд грн, - сказал он. – Бюджет сегодня – ни местный, ни государственный – эту нагрузку не выдержит".

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Он отметил, что и ремонт, и утепление, и другие работы по повышению энерогоэффективности домов должны проводиться с привлечением самих жильцов. В качестве примера зампредседателя КГГА предложил схему, согласно которой жильцы домов приобретают строительные материалы, а коммунальные предприятия выполняют работы по утеплению.

Петр Пантелеев также отметил, что надеется на принятие Киевсоветом решения о том, чтобы средства коммунальных предприятий, предусмотренные на ремонтные работы в домах, в первую очередь направлялись на мероприятия по энергосбережению.

Как сообщал УНИАН, по оценкам председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо 1 трлн грн.