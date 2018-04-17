Нардеп опубликовал "черный список" недобросовестных подрядчиков по ремонту столичных дворов

Основные нарушения при ремонте касаются нормативов по толщине и плотности асфальта.

Киевская администрация требует от компаний-подрядчиков провести гарантийный ремонт дворов, в противном случае угрожая им уголовной ответственностью.

Об этом стало известно из публикации народного депутата и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца в социальной сети Facebook.

«Как и обещал, публикую первую часть списка предприятий, которые некачественно выполнили ремонты дорожного покрытия по межквартальным проездам. Эти предприятия обязаны в кратчайший срок осуществить гарантийный ремонт. Если подрядчик откажется исправить проблемы, его ждет уголовная ответственность. Все претензии им переданы. Ждем реакции», – написал парламентарий.

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По его словам, основные нарушения при ремонте касаются нормативов по толщине и плотности асфальта. Дмитрий Белоцерковец привел перечень подрядчиков по межквартальным проездам, к которым есть претензии:

- ООО «ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП», адрес капитального ремонта: Подольский район, ул. Василия Порика, 5, 7-а, 9, 11-в. Стоимость работ по данному объекту – 226 669,20 грн.

- ООО «ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП», адрес капитального ремонта: Подольский район, ул. Правды, 80, 80-а, 80-в. Стоимость работ по данному объекту – 412 430,40 грн.

- ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – ВР», адрес капитального ремонта: Святошинский район, ул. Академика Вернадского, 5/19. Стоимость работ по данному объекту – 295 589,55 грн.

- ООО «ВЕСТ БИЛДИНГ ГРУПП», адрес капитального ремонта: Подольский район, ул. Правды, 92, 94, 96, 96-а. Стоимость работ по данному объекту – 396 180 грн.

- ООО «КИЕВДОРСТРОЙ», адрес капитального ремонта: Оболонский район, ул. Маршала Малиновского, 3-5. Стоимость работ по данному объекту – 402 338,40 грн.

- ООО «АСФАЛЬТ-МАСТЕР», адрес капитального ремонта: Подольский район, ул. Краснопольская, д. № 21-23/17. Стоимость работ по данному объекту – 549 283,20 грн.

Напомним, еще 10 апреля Дмитрий Белоцерковец принял участие в проверке качества асфальтирования киевских дворов. Народный депутат призвал подрядчиков за свой счет провести гарантийные ремонты, иначе киевская администрация обратится в суд с требованием уголовной ответственности за невыполнение условий договора.