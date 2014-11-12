В Киеве задержали волонтера, который на заказ привозил оружие из зоны АТО

Правоохранители задержали волонтера, который привозил на заказ оружие из зоны проведения Антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Читайте такжеНа Харьковщине задержали россиянина, который вез ящик патронов

Как установили правоохранители , «волонтер, делая доброе дело, доставляя продукты украинским военным в зону АТО, одновременно зарабатывал на торговле оружием, которое прихватывал на обратном пути. Мужчина предлагал любое оружие от пистолета до гранатомета, однако для начала ему было необходимо внести предоплату».

Задержали 42-летнего мужчину в Днепровском районе г. Киева работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью во время продажи двух автоматов Калашникова с патронами по 1 тысяче долларов за каждый.

На прошлой неделе злоумышленник получил 200 американских долларов задатка. По договоренности два автомата волонтер должен был привезти на следующей неделе.

Читайте такжеПрокурор Киева заявил, что необходимо остановить "махновщину" на улицах столицы

Сейчас торговец оружием задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а изъятое оружие направлено на исследование в НИЭКЦ.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Волонтеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.